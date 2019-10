Absolen els 22 acusats per ocupar el bloc Bages7 de la PAHC

La PAHC va protestar davant dels jutjats per la celebració del judici

La jutgessa ha absolt finalment els 22 processats de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i el Capitalisme (PAHC) del Bages que havien ocupat l'anomenat bloc Bages7, segons han informat fonts de la mateixa PAHC. Els acusats van ser jutjats dijous de la setmana passada a Manresa i la fiscalia demanava multes de 900 euros (5 euros al dia durant sis mesos) per a cadascun dels processats mentre que les defenses en demanaven la seva absolució.

El judici penal contra aquests veïns es va celebrar dijous de la setmana passada al matí als jutjats de Manresa i els veïns del bloc estaven acusats dels delictes lleus d'ocupació, robatori i danys. Tots ells viuen en habitatges de l'anomenat bloc Bages7, que es troba ubicat al carrer Bilbao de la capital bagenca.

Al llarg del judici, els diferents acusats es van limitar a respondre les preguntes dels seus advocats, algun dels quals va denunciar indefensió perquè no havien pogut contactar amb els seus representats fins al dia abans de la celebració de la vista oral. D'altra banda, els acusats també s'enfronten a un altre procés judicial, en aquest cas per la via civil, i en el qual es demana el desnonament de tot el bloc.

Donada l'elevada xifra d'acusats, que ara han estat absolts, el judici es va haver de celebrar en dues sales de vistes diferents dels jutjats de Manresa. En una hi havia els 22 acusats mentre que en l'altra hi havia els seus respectius advocats, la jutgessa, el fiscal i l'acusació particular. Entre una sala i l'altra, i malgrat la seva proximitat, el judici es va seguir a través de videoconferència.

Actualment, el bloc Bages7 és ocupat per un total de 17 famílies, que sumen mig centenar de persones, de les quals una desena són menors d'edat. L'immoble és propietat de l'empresa Nargam i va ser ocupat el gener del 2018 per famílies que es trobaven en una situació d'emergència habitacional. Membres de la PAHC i els mateixos veïns asseguren que han demanat a l'empresa propietària de l'immoble poder-hi seguir a canvi de pagar un lloguer social però asseguren que mai han rebut cap resposta per part de la propietat.

En l'immoble ocupat, més enllà dels diferents habitatges on hi resideixen les famílies, actualment també hi ha altres espais de la PAHC. En concret hi ha ubicada l'Escola de Joves, l'Escola d'Alfabetització de dones i un espai de l'Escola Popular de Manresa.