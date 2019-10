Confirmen el tancament de la sala de comandament dels Mossos a Manresa

Els Mossos d'Esquadra han confirmat que es tancarà la sala de comandament de la regió policial central entre final d'aquest any i principi del 2020. El 6 de juny passat, Regió7 ja va avançar aquesta possibilitat, que aleshores no va ser confirmada per fonts de la policia catalana. Amb aquest tancament, les funcions que actualment es fan des de Manresa seran assumides per la sala del 112 ubicada a Reus.

La sala de comandament és el punt des del qual s'atenen les trucades dels ciutadans, es gestionen les diferents incidències i també és el lloc des d'on es distribueixen les diferents patrulles.

En aquests moments, a la sala de la regió central hi ha destinats un total de 33 agents que hi treballen juntament amb 6 caporals. Ara per ara, aquests mossos estan esperant conèixer quin serà el seu destí, que, si tot va com està previst, s'ha de fer públic el proper 20 d'octubre, segons han assenyalat fonts sindicals. En principi tots aniran a diferents unitats de seguretat ciutadana de la regió central, excepte els que demanin ser destinats a la sala del 112 de Reus.

La sala de comandament regional de Manresa serà una de les primeres que es tancaran, i tot i que ara per ara no hi ha cap data concreta, la previsió és que el tancament i el trasllat de la seva activitat a Reus es porti a terme entre final d'aquest any i principi del que ve. La regió policial central inclou les comarques del Bages, el Berguedà, el Solsonès, el Moianès, l'Anoia i Osona.

El tancament de la sala ara ubicada a la comissaria de Manresa forma part d'un pla més ampli que preveu concentrar a la sala del 112 de Reus tota l'activitat que ara porten a terme les diferents sales regionals.

La intenció del departament d'Interior de la Generalitat és que en tot Catalunya quedin només tres sales de comandament regional.

Una serà la de Reus, des d'on es gestionaran les regions policials del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, com fins ara, i s'hi sumaran la de Lleida i la del Pirineu Occidental -ara amb una única sala a Lleida- i la de Girona, a més de la regió policial Central. En el cas de Lleida, com en el de la regió Central, està previst que el trasllat es faci entre final d'aquest any i principi del 2020, mentre que per a la sala de la regió de Girona no hi ha cap data determinada, tot i que seria en el termini màxim de dos anys.

D'altra banda, les dues regions policial metropolitanes, la nord i la sud -que inclou el Baix Llobregat Nord-, estaran controlades des de la sala del complex policial Egara, que està ubicat a Sabadell, mentre que la regió policial de Barcelona seguirà com fins ara, en una sala de comandament compartida amb la Guàrdia Urbana de la capital catalana.

Segons fonts dels Mossos d'Esquadra, l'objectiu d'aquesta mesura és millorar «l'eficiència i l'economia d'escala, ja que permetrà estalviar efectius sense que això perjudiqui el servei del ciutadà», pel fet que els agents que ara treballen a les sales es destinaran a la unitat de seguretat ciutadana.

D'aquesta manera s'hauria d'incrementar la presència al car-rer d'agents policials, en un moment en què el dispositiu Toga, ordenat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, té hipotecades per la vigilància de les seus judicials diverses patrulles quan els jutjats estan tancats, és a dir, tardes, nits i caps de setmana.

Segons les mateixes fonts, el canvi del control, «sumat a la millora tecnològica, permetrà mantenir la qualitat del servei a tots els territoris».