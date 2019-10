Un home resulta ferit greu en un atropellament a la plaça de la Reforma de Manresa

Un home de 62 anys d'edat va resultar ferit amb pronòstic greu en un atropellament que hi va haver ahir a la tarda a Manresa. Els fets van tenir lloc pocs minuts abans d'un quart de set la tarda quan la víctima va ser atropellada a la plaça de la Reforma. L'home va ser envestit per un cotxe en el tram que hi ha entre el pont i la plaça de la Reforma.

La víctima, que va quedar en estat greu, va patir diverses contusions i una commoció cerebral com a conseqüència de l'impacte que va rebre.

Segons van explicar fonts del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), la víctima va ser traslladada amb una ambulància del mateix SEM a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.

Aquest accident va obligar a regular el trànsit a la zona. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar diverses unitats del SEM i també de la Policia Local.

Avui fa una setmana que una parella d'avis va resultar ferida molt greu com a conseqüència d'un atropellament al carrer Sant Cristòfol de Manresa. Una moto va envestir-los quan travessaven per una zona no habilitada davant del CAP de la Sagrada Família.