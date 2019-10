Llibertat amb càrrecs per al veí de Calaf que va clavar una falç al cap a un jove

El jutge en funcions de guàrdia d'Igualada va decretar llibertat amb càrrecs per a l'home de Calaf que va ser arrestat divendres passat per haver clavat una falç a un jove. El presumpte agressor és un home de 55 anys i veí del poble, i el ferit és un jove de poc més de 20 anys. Segons fonts coneixedores del cas, el jove, originari de Sant Martí Sesgueioles, havia ocupat un immoble del carrer Pompeu Fabra, als afores de Calaf. Segons les mateixes fonts, els fets van passar divendres al matí, quan el jove va entrar violentament a casa de l'inquilí del costat i el va acusar d'haver-li fet fotografies. Les mateixes fonts asseguren que va ser un malentès i que en realitat el veí no l'estava fotografiant, sinó mirant un terreny de casa per fer-hi obres. En tots cas, i segons fonts dels Mossos d'Esquadra, l'okupa va entrar a casa del veí amb actitud violenta i amb la intenció d'agredir-lo. La discussió va acabar amb una baralla i el veí va agafar una falç i l'hi va clavar al cap en defensa pròpia.