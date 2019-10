S'ajorna el judici contra l'activista manresà Berni Sorinas

El judici contra l'activista manresà Berni Sornias, previst per aquest dimarts, s'ha ajornat per motius aliens a la causa. Sorinas està acusat d'un delicte d'atemptat contra els agents i dos de lesions lleus per presumptament agredir els mossos que el volien detenir arran d'una manifestació de la PACH Bages el novembre de 2016.

El motiu de la protesta era denunciar els talls de subministraments i contra la pobresa energètica arran de la mort en un incendi de la dona de Reus que no podia pagar la llum i que va encendre una espelma per poder-s'hi veure. La detenció es va produir un cop acabada l'acció de protesta davant Endesa on els concentrats van enganxar cartells i van pintar algun vindre de l'establiment.

La Fiscalia demana per a Sorinas dos anys de presó. En paral·lel, també s'acusa un altre activista, M.G. C. Per colpejar a un altre policia. En aquest cas li demanen 18 mesos de presó. A hores d'ara no ha transcendit la nova data del judici.