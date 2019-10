Detenen un home que tenia una plantació de marihuana a Moià

Els Mossos d'Esquadra juntament amb la Policia Local de Moià van detenir dimarts d'aquesta setmana un home de 50 anys d'edat, de nacionalitat italiana i veí del mateix municipi de Moià, que presumptament tenia una plantació de marihuana a Moià. Se l'acusa de ser el presumpte autor d'un delicte contra la salut pública.

Va ser el passat 3 d'octubre quan la Policia Local va tenir coneixement de la possible existència d'una plantació de marihuana a la zona de Montjoia, al terme municipal de Moià.

El mateix dia, agents de la Policia Local i juntament amb efectius dels Mossos d'Esquadra van anar fins a la zona i al costat d'una casa hi van localitzar un centenar de plantes de marihuana.

Davant d'aquesta situació, aquest dimarts 8 octubre els mossos i la policia local van fer una entrada i perquisició a la casa. Al seu interior s'hi van localitzar dues estances destinades a l'assecament de la marihuana, en les quals hi havia un total de 425 tiges de cabdells que s'estaven assecant.

Per altra banda, a uns vint metres de la casa es va localitzar un hort destinat al cultiu en el qual hi havia unes 130 plantes de marihuana que feien, aproximadament, un metre i mig d'alçada. Aquest hort tenia instal·lat una mànega que connectava amb dos dipòsits que hi havia darrera la casa i que alimentaven la plantació.

Durant l'entrada al domicili es va detenir una persona, de 50 anys i de nacionalitat italiana, per la seva presumpta relació amb un delicte de tràfic de drogues.

El detingut va quedar en llibertat després de declarar a comissaria amb l'obligatorietat de presentar-se davant del jutge quan aquest el requereixi.