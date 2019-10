Els sindicats temen pitjor servei amb el trasllat del comandament dels Mossos de Manresa a Reus

Els sindicats dels Mossos d'Esquadra a la Catalunya Central veuen amb preocupació el tancament de la sala de comandament regional i el trasllat de les seves funcions a la sala del 112 a Reus, que tal com explicava ahir Regió7 ja està confirmat. Els sindicats policials alerten que amb aquest canvi es pot produir una pèrdua de la qualitat del servei que els Mossos d'Esquadra presten als ciutadans, davant del risc que els operadors de la sala del 112 no coneguin el territori amb la precisió que el coneixen els agents que actualment treballen a la sala de comandament de la regió central, ubicada al mateix edifici de la comissaria de Manresa, que és on hi ha la seu policial regional de la Catalunya Central.

La sala de comandament regional és des d'on s'atenen les trucades i els avisos de la ciutadania i es gestionen les patrulles pel territori. Davant del trasllat gairebé imminent de la sala, fonts del sindicat USPAC a la Catalunya Central assenyalen que «és una pèrdua de qualitat del servei que es pot donar al ciutadà, ja sigui per la celeritat i la forma com coneixen el territori» els agents que treballen a la sala de comandament. De fet, des del sindicat assenyalen que els diferents agents que actualment treballen a la sala de la regió policial central tenen un ampli coneixement del territori, ja sigui perquè fa molts anys que estan destinats en aquesta sala –que es va obrir coincidint amb el desplegament dels Mossos d'Esquadra al Bages, Berguedà i Solsonès el 2001– o bé perquè han estat destinats a diferents unitats i han conegut el territori en primera persona.

Per al Sindicat de Mossos d'Esquadra, el canvi d'ubicació és un «error» pels mateixos motius que assenyalen des de l'USPAC. Així, consideren que amb el trasllat «es perd la proximitat» no només per la distància que hi ha entre Reus i la Catalunya Central, que en el cas de Manresa són uns 120 quilòmetres i uns 200 en el de les poblacions ubicades a l'alt Berguedà, sinó també pel coneixement que els agents tenen del territori on s'han d'adreçar les patrulles. I ho exemplificaven explicant que «un agent que fa molts anys que treballa aquí, sap on són les masies, les cases, botigues, bars o altres punts d'interès o de referència. Se li pot parlar del parc de l'Agulla o dir-li el nom d'un bar i ja sap on és, sense que se li hagi de concretar gaire més coses, com la població o l'adreça on s'han de dirigir els agents. I també coneixen els bombers, el personal de les ambulàncies i els serveis d'emergències, i en cas d'incendi o accident tot és més àgil perquè fa molts anys que treballen aquí i en definitiva ho coneixen tot: gent i ter-ritori». Per tots aquests motius, des del sindicat posen en dubte que «l'efectivitat» que hi ha ara es pugui donar des de Reus. Des de la USPAC afegeixen que, pel fet que la persona que atengui les trucades no conegui el territori, «es poden demorar serveis, perquè quan a l'agent li donin una referència, abans de poder fer res, hauran de situar-se i buscar el punt».

En aquest sentit asse-nyalen que aquesta pèrdua de qualitat no consideren que al final quedi compensada per l'increment d'efectius que hi haurà en les unitats de seguretat ciutadana, que és on aniran destinats els agents que ara mateix hi ha a la sala de comandament i que declinin l'opció de traslladar-se a la sala del 112 de Reus, per fer les mateixes funcions que realitzen actualment des de Manresa.

De fet, si ara les incidències es gestionen des del mateix territori, un cop es faci efectiu el canvi, previst per a final d'aquest any o principi del que ve, tot es gestionarà des d'un espai que estarà ubicat a 120 quilòmetres de Manresa.

I es dona la circumstància que mentre les patrulles de la Catalunya Central estaran gestionades des de Reus, hi haurà dues sales de control que estaran ubicades molt més a prop del territori. Una és la del complex Egara, a Sabadell i que farà de sala de comandament per a les dues regions metropolitanes: la nord, que engloba part del Barcelonès, el Maresme i el Vallès Oriental i l'Occidental; i la regió metropolitana sud, que engloba el Baix Llobregat, l'Alt Penedès i el Garraf, comarques que curiosament són molt més a prop de Reus que altres punts que es gestionaran des de la sala del 112, com la mateixa Catalunya Central, però també àrees molt més allunyades com el Pirineu –amb punts com la Val d'Aran a més de 250 quilòmetres– o les comarques de Girona, també amb distàncies molt més grans que les de la regió central. En el cas de la regió policial de Girona, però, és la que mantindrà durant més temps la seva sala regional, ja que el trasllat està previst que es faci en el termini aproximat de dos anys.

També està previst que es traslladi a Reus la sala de comandament que hi ha a Lleida, des de la qual es gestionen les regions policials de Ponent i l'Alt Pirineu, que engloben totes les comarques lleidatanes, inclosa la part gironina de la Cerda-nya, amb l'excepció del Solsonès, que forma part de la regió policial central.

I a part de la sala que hi ha del complex Egara, encara n'hi haurà una altra de més propera a la Catalunya Central que la de Reus. Es tracta de la ubicada a la ciutat de Barcelona, a uns 60 quilòmetres, tot i que, en aquest cas, aquesta sala té dues especificitats. La primera és que només inclou la ciutat de Barcelona, i la segona és que des d'allà es fa una gestió conjunta dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Urbana de la capital catalana.

A Manresa, la sala regional està operativa des del desplegament dels Mossos d'Esquadra a la zona. La policia catalana va arribar oficialment al Bages l'1 de novembre del 2001, en el marc del desplegament progressiu que va anar fent el cos policial arreu de Catalunya tot rellevant en la majoria de les seves funcions el Cos Nacional de Policia i la Guàrdia Civil, que fins aleshores tenien un ampli desplegament al territori.

Des de l'arribada dels Mossos d'Esquadra al Bages, Manresa ha estat la seu de la regió policial Central, que engloba les comarques d'Osona, on els Mossos d'Esquadra ja s'havien desplegat amb anterioritat, el Bages, el Berguedà, el Solsonès i també l'Anoia, encara que en el cas d'aquesta última comarca el desplegament de la policia de la Generalitat de Catalu-nya s'hi va fer de forma posterior a la de la resta de les comarques de la Catalunya Central.