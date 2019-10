«El tancament de la sala no repercutirà en allò fonamental i guanyarem agents a la comissaria»

Amb 30 anys d'experiència al cos dels Mossos d'Esquadra, des del 6 de juny passat Josep Lluís Rossell és el màxim responsable de la policia de la Generalitat a les comarques de la Catalunya Central

Josep Lluís Rossell és el comissari dels Mossos d'Esquadra a la Catalunya Central des del 6 de juny passat. Enginyer tècnic agrònom de formació, va ingressar ara fa 30 anys a l'escola de policia. Des de llavors ha exercit diferents responsabilitats als Mossos d'Esquadra, on ha alternat responsabilitats als serveis centrals amb altres com la de comissari de la regió policial de Ponent i ara la Central.

Abans de venir a la regió central, ha estat a Lleida i també a serveis centrals. La coneixia?

Coneixia una mica el Solsonès perquè el 1998, després dels incendis, vaig anar-hi a preparar el desplegament. El conseller Pomés m'hi va enviar per esbrinar què havia passat amb els focs, quina havia estat l'actuació dels Mossos d'Esquadra. Per tant ja coneixia una mica el Solsonès, però ja fa molt de temps. I també vaig estar al destacament de Tona, abans del desplegament dels Mossos a Osona.

A Manresa hi ha una sensació d'inseguretat creixent i les dades del primer semestre confirmen un augment de robatoris. Quines mesures han pres per fer-hi front?

La percepció de seguretat depèn de diferents coses i és una mica difícil de quantificar, però sí que hi ha un aspecte que es deu a les dades, i és cert que a Manresa han augmentat els robatoris en domicilis i amb intimidació o violència al carrer. Vam tenir un mal començament d'any pel que fa a robatoris a domicilis, i en el cas dels violents i amb intimidació vam tenir uns mals mesos, de l'abril a l'agost, però hem fet un dispositiu per fer-hi front.

I quin ha estat el resultat?

Ha donat els seus fruits i han començat a remetre. Esperem que des d'ara fins a final d'any continuïn remetent. Però l'increment de robatoris és més cenyit a Manresa, a la resta de la regió els robatoris en domicilis són gairebé els mateixos que l'any passat. I de robatoris amb violència a la via pública, ho tenim circumscrit a les ciutats, a Manresa i Vic en el cas de la regió central.

A Manresa, els Mossos d'Esquadra han constatat un canvi en el perfil del delinqüent, provinent de l'àrea metropolitana, tal com s'assenyala des de l'Ajuntament i la Policia Local?

Crec que és un fenomen que no és nou de Manresa, sinó que cada cop hi ha més mobilitat de les persones que cometen delictes, no només a Catalunya, sinó dintre d'Espanya, i persones d'altres nacionalitats que venen tres o quatre mesos a cometre fets delictius. Què vol dir això? Que trobem persones a Manresa que tenien ordres de recerca i detenció per fets ocorreguts a l'àrea metropolitana, i també tenim el contrari. Aquesta mobilitat cada cop és més freqüent arreu.

Això té relació amb l'increment de la pressió policial a Barcelona dels últims mesos?

Crec que seria molt aventurat dir-ho. Cada regió fa tot el que pot per evitar els delictes i, com deia abans, hi ha aquest desplaçament de persones, tant a dins de Catalunya com a l'Estat i de l'estranger, que es mouen per delinquir. Hi pot haver influït, però seria poc rigorós dir que només es deu a la pressió que s'hagi fet a Barcelona. La lluita contra la delinqüència es fa a totes les regions i tots els territoris.

La setmana passada veïns d'Oló van perseguir i retenir dos presumptes lladres. Com valora que siguin els ciutadans els qui ho fan?

La col·laboració ciutadana és bona, sempre que se circumscrigui a avisar la policia. Tenia un company que sempre deia que la ciutadania són els ulls de la policia. Si s'avisa la policia i es reté algú, no passa res, sempre que no es passi de la ratlla i que la gent no faci justícia pel seu compte.

Hi ha el risc que coses així puguin acabar derivant en patrulles ciutadanes?

En alguns territoris ha succeït. Jo, per exemple, ho vaig viure a Lleida amb el tema dels robatoris al camp, però després jo crec que s'acaba veient que no és necessari. El que cal és la col·laboració ciutadana, estar atent i avisar al 112 quan es vegi algun element sospitós, com s'ha dit tota la vida. Però anar a suplir les tasques de la policia, com podria ser una patrulla per un territori o un barri, no és la seva feina. Aquesta responsabilitat correspon a la policia i no la podem transferir a la ciutadania.

Quan una persona és detinguda reiteradament, com per exemple fa uns dies a Manresa, que un individu va ser arrestat tres dies seguits i no va ser enviat a presó fins al tercer cop, és frustrant a nivell policial?

Nosaltres som policies i tenim clar quin és el nostre marc d'actuació. Hem de fer la feina tan bé com podem i aportar totes les proves al jutge. Aquí s'acaba la nostra tasca, i la resta forma part del resultat del que dictamini el jutge. I en segons quines situacions pot ser injust decretar presó perquè és preventiva, sense judici. Tot i això, justament a Manresa, moltes vegades, quan la detenció és per un motiu greu, el jutge declara presó preventiva.

I considera que la regió central és tranquil·la?

Sí. I crec que ho és, no només des del punt de vista de la percepció, sinó també per les dades. Amb 37,93 delictes per cada mil habitants, és la segona amb menys delictes. Només tenim al darrere la del Pirineu. La mitjana a Catalunya és de 74,73 delictes per mil habitants, el 2018.

Dilluns es van presentar gairebé 400 nous agents a Barcelona. Està previst que s'incrementin els efectius a la regió central?

Encara no ho sabem, però amb el tancament de la sala de comandament regional recuperarem uns 50 efectius. Potser en vindrà algun, però no gaires, perquè juntament amb Lleida tindrem la possibilitat que les altres regions no hagin de recuperar aquests agents.

Els sindicats alerten que el tancament de la sala comportarà una pèrdua de qualitat del servei. Com afectarà?

El tema de la concentració de sales ve de molt lluny, del 2003. Abans, quan s'obria una comissari, tenia la seva sala, i el 2003 jo vaig obrir la comissaria de Premià i les patrulles es portaven des de Mataró. I després es van treure les sales de les comissaries i es van portar a la regió.

Però ara suposarà portar-les més lluny, a Reus.

Però ja hi ha dues regions que no tenen sales. Una és la del Pirineu, que es va portar a Lleida, i l'altra la de les Terres de l'Ebre, que ja va néixer sense sala. No estem parlant d'una situació nova, i per esvair dubtes hem de pensar que només es traslladen els operadors, no els comandaments, que seguirem treballant des d'aquí. També hem de pensar que altres serveis com el SEM ja treballen amb tres sales per a tot Catalunya, i que quan es truca al 112 no s'atenen les trucades directament, sinó que es deriva als Mossos, Policia Local, Bombers... No ha de repercutir en allò fonamental i ens permetrà engruixir les comissaries.

La sentència del judici del procés es coneixerà aviat. Quina serà la resposta dels Mossos?

Com es pot comprendre, no és un àmbit que correspongui a la regió. Serà la que es determini des de la prefectura. En qualsevol cas farem allò que està estipulat, que és actuar en defensa dels drets i les llibertats i la seguretat ciutadana, que és el que preveu la Constitució.

Quina relació mantenen amb els diferents cossos policials?

Bona, excel·lent. Òbviament, per un tema competencial treballem més colze a colze amb policies locals, però també tenim bona relació amb la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. Manresa és un exemple d'haver fet operatius conjunts amb el Cos Nacional de Policia, cadascú actuant amb les seves competències. Nosaltres en seguretat ciutadana i ells en el tema d'estrangeria.