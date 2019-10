Una dona de Monistrol de Montserrat mor al magatzem de Mercadona a Abera

Exterior del centre logístic on van trobar la víctima

Exterior del centre logístic on van trobar la víctima roger junyent

Una veïna de Monistrol de Montserrat, Tània Pedraza Sánchez, va aparèixer ahir al matí morta al centre logístic de Mercadona a Abrera. La dona, de 36 anys d'edat, treballava al servei de neteja d'aquestes instal·lacions que la companyia valenciana té al Baix Llobregat Nord.

Segons van explicar fonts properes al cas, la dona la van trobar ahir al matí a l'interior d'una de les màquines que s'utilitzen en aquestes instal·lacions per pastar el pa, on hauria quedat atrapada sense poder-ne sortir.

Ara mateix, hi ha una causa oberta per aclarir les circumstàncies de la mort, que segons les mateixes fonts s'hauria produït de forma accidental.

Els Mossos d'Esquadra van informar ahir a la tarda, en un comunicat, que van rebre l'alerta de la desaparició de la dona dimecres poc abans de tres quarts de cinc de la tarda. Tot seguit es va iniciar un operatiu de recerca, en el qual van participar efectius de la Unitat de Mitjans Aeris i la Unitat Canina dels Mossos d'Esquadra, així com també dues dotacions dels Bombers de la Generalitat.

Finalment, va ser ahir al matí quan van trobar el cos de la dona, ja sense vida, a les instal·lacions de l'empresa on treballava, des de fa uns anys, fent el servei de neteja.

Fonts policials descartaven que es tracti d'una mort violenta, i tot apuntava que va quedar atrapada a l'interior de la màquina de manera accidental. En aquest moment hi ha una investigació en marxa per determinar quines han estat les causes exactes de la mort. Els Mossos han posat el cas en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia i també del departament de Treball de la Generalitat.

Per la seva banda, fonts de Mercadona van confirmar que la dona havia estat trobada sense vida en aquest gran magatzem logístic que té a Abrera i que estan col·laborant en la investigació policial per tal d'aclarir les circumstàncies de la mort. També van lamentar l'accident i van expressar el seu condol i el seu suport a la família de la treballadora.

La víctima, Tània Pedraza, tenia tres fills, de 16, 12 i 2 anys, i s'havia instal·lat feia uns anys a Monistrol de Montserrat. Vivia en una casa a la urbanització de Cap de Bou i havia participat en diferents actes al municipi, on se la veia de forma habitual.