La Guàrdia Civil fa «controls antiterroristes» a Berga

| ARXIU PARTICULAR

Un dels controls de la Guàrdia Civil, aquest divendres a la tarda | ARXIU PARTICULAR

La Guàrdia Civil ha portat a terme durant la tarda i el vespre d'aquest divendres «controls antiterroristes» a la Catalunya Central. Aquesta tarda, agents del cos han fet aquests controls a l'entorn de Berga.

En el marc d'aquests controls, en els quals hi havia un gran nombre de vehicles policials, els agents escorcollaven a fons alguns dels turismes que aturaven. Alguns conductors han arribat a estar tres quarts d'hora aturats, mentre que en altres casos els agents de l'institut armat es limitaven a demanar la documentació dels seus ocupants i els deixaven continuar amb el seu trajecte.

Entre els llocs on aquesta tarda s'han fet controls del cos hi havia la carretera de Berga a Avià, a la cruïlla del barri de la Creu i posteriorment, s'han desplaçat fins a la carretera de Sant Llorenç de Morunys, que porta cap al santuari de Queralt, i realitzaven el control en una de les cruïlles.

Segons relata una de les persones a la qual li han escorcollat el cotxe, els agents li han dit que estaven fent un «control antiterrorista», portaven armes llargues i tenien problemes per entendre el català. De fet, a persones amb indumentària amb simbologia independentista els preguntaven pel seu significat.

En els darrers dies, la Guàrdia Civil ha incrementat la seva presència i la seva visibilitat a la Catalunya Central. Fonts de la Guàrdia Civil han explicat a Regió7, que el cos es mou pel territori, però han assegurat que les unitats de reforç procedents d'altres punts de l'estat no han fet un desplegament concret en diferents punts del territori català. Tot i això, sí que admeten haver-se desplaçat per diferents punts de Catalunya i que estan preparats per actuar en «casos excepcionals».