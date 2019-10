L'olesà acusat de fer un tuit contra la Guàrdia Civil serà jutjat a Terol el 19 de novembre

El veí d'Olesa Felip Segura, acusat de fer un tuit contra la Guàrdia Civil, serà jutjat a Terol el proper 19 de novembre, segons ha confirmat ell mateix a Regió7.

La fiscalia, l'Associació Unificada de la Guàrdia Civil i les famílies de les víctimes van denunciar l'olesà en considerar que, a través d'un tuit, s'alegrava públicament de la mort de dos agents pels trets d'un fugitiu italià a Terol, extrem que el veí d'Olesa nega. Tal com ja publicava Regió7 el 7 de març passat, la fiscalia considera que l'olesà i tres acusats més van publicar «comentaris menyspreables en els quals es manifestava l'alegria per la seva mort». I els acusa dels delictes contra la integritat moral i contra les institució de l'Estat amb una petició d'una pena de 10 mesos de presó. Al seu torn, l'Associació Unificada de la Guàrdia Civil i les famílies hi afegeixen també els delictes d'odi i d'injúries, per la qual cosa la petició de pena s'eleva a quatre anys de presó. En tots els casos es demana també multes i indemnitzacions i se li reclama una fiança de 145.000 euros. Una xifra, diu l'olesà, molt superior a les possibles indemnitzacions que hauria de pagar en cas de condemna, que serien a l'entorn de 10.000 euros.

L'olesà, però, va explicar ahir a aquest diari que de moment no ha dipositat aquesta fiança i que ara per ara tampoc li han embargat ni el cotxe ni els seus comptes corrents, tot i que assegura que li han investigat el seu patrimoni.

Segura explica que la seva defensa es basarà en tres eixos. Per una banda, en la llibertat d'expressió; per l'altra, en el fet que la Guàrdia Civil és un cos sense ideologia i per tant no pot ser objecte d'un delicte d'odi, diu Segura; i finalment, que els delictes dels quals se l'acusa no han d'anar per la via penal, sinó per la via administrativa, i que en cas d'haver insultat la policia, se li hauria d'imposar una multa administrativa. Segura va publicar el tuit que el portarà al banc dels acusats el 14 de desembre del 2017 i explica que va rebre la notificació de la denúncia el 3 de gener del 2018. Diu que va ser denunciat a través de la plataforma web que instava a denunciar, anònimament, «qualsevol manifestació de desafecte a l'Estat espanyol».

Pel que fa a la seva situació personal, Segura explica que «un procés tan llarg fa que estiguis en alerta sempre. I el que passa és que estant en un estat d'alerta constant tant de temps, es converteix en angoixa», cosa que, diu, «pot derivar en depressió», encara que ell no hi ha caigut. En aquest sentit, el veí d'Olesa de Montserrat agraeix el «suport i les sessions de teràpia del grup Exil» que ha rebut durant tot aquest temps. També atribueix el temps que haurà passat des de l'inici de la investigació fins a la celebració del judici a «les tècniques repressives que fan servir».