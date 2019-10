Una menor resulta ferida en un atropellament a Sant Fruitós

Una menor ha resultat ferida amb pronòstic menys greu, aquest divendres al migdia, a Sant Fruitós. La víctima estava travessant per un pas de vianants regulat per un semàfor quan un vehicle l'ha atropellat. En aquests moments, els fets s'estan investigant i segons han explicat fonts policials, no es descarta la hipòtesi d'una negligència per part de la vianant. La víctima ha estat traslladada en ambulància medicalitzada del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a l'hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, segons han confirmat fonts del mateix SEM.

Com a conseqüència del sinistre, s'ha hagut de tallar el trànsit a la zona on s'ha produït els fets en una hora habitualment molt concorreguda tant per vianants com per vehicles.

Davant d'aquest atropellament, la Policia Local de Sant Fruitós demana una actitud responsable, tant per part dels conductors, evitant qualsevol tipus de distracció al volant, com també dels vianants, travessant de manera correcta i també evitant distraccions mentre caminen, per tal de prevenir accidents.