Troben mort un paracaigudista que ha caigut des des la presa de la Llosa del Cavall

Els Mossos d'Esquadra han trobat el cos sense vida d'un home que practicava salt base amb paracaigudes aquest matí a la presa de la Llosa del Cavall. Al llarg d'aquesta tarda, la policia l'ha buscat amb helicòpter i amb una fet una unitat aquàtica. Els fets han ocorregut uns minuts abans de 2/4 de 10 del matí i no era una activitat programada per l'empresa que habitualment fa esports d'aventura en aquesta zona de la Llosa del Cavall.

Fa un any que a la presa de la Llosa del Cavall, en el terme municipal del Navès, hi ha una plataforma per fer-hi pònting. Els responsables de l'empresa i l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) confirmen que el paracaigudista ha saltat pel seu compte.

Els Mossos no han pogut confirmar si el paracaigudista ha saltat ben bé de la presa o de la plataforma que hi ha instal·lada. En tot cas, els responsables de l'empresa d'esports d'aventura asseguren que accedir a la plataforma és molt difícil perquè està tancada i només s'hi pot anar quan ells n'obren l'accés.

L'home s'havia desplaçat a la presa amb dos paracaigudistes més, que han alertat a Emergències de l'accident.Els Mossos han demanat a l'ACA treure potència a la part de presa on l'aigua de l'embassament passa al riu per buscar-hi amb més facilitat a la llera.