Els jutjats de Manresa necessitarien ara 5 mesos sense casos nous per posar-se al dia

Els jutjats de Manresa necessitarien cinc mesos sense que hi entrés cap nou cas per resoldre tots els assumptes que ara per ara hi ha pendents i d'aquesta manera deixar el comptador a zero. La xifra és un mes superior a la de fa un any, quan amb quatre mesos sense que hi arribessin assumptes nous n'hi hauria hagut prou per posar-se al dia. En el cas de Berga, el temps encara és més elevat i aquests jutjats necessitarien gairebé set mesos per fer net i no tenir cap cas pendent de resolució. En aquest cas, la xifra també s'ha incrementat, perquè fa un any amb 4,77 mesos n'hi hauria hagut prou per eliminar la carpeta d'assumptes pendents, a partir de les dades facilitades ahir pel Consell General del Poder Judicial (CGPJ).

Actualment, als jutjats de la capital de Bages s'estan tramitant un total de 7.353 casos. Són el 33% més que els 6.756 que hi havia pendents a l'inici d'aquest segon trimestre. Segons el CGPJ la taxa de casos pendents és de l'1,67. Aquesta xifra és el resultat de la divisió dels casos pendents pels casos resolts durant el segon trimestre, que multiplicada per tres indica els mesos necessaris per resoldre'ls tots en el supòsit que no se n'incorporés cap de nou. D'aquesta manera, en el cas de Manresa, tenint en compte que es mantingués l'actual ritme de resolució, caldrien uns cinc mesos per deixar el comptador a zero.

Aquestes dades són molt similars a les del conjunt de Catalu-nya, on l'anomenada taxa de litispendència és de l'1,76 i significaria que caldrien uns cinc mesos i escaig per deixar resolts tots els expedients.

En el cas del partit judicial de Manresa, entre els mesos d'abril i juny es van resoldre un total de 4.431 casos, una xifra que suposa el 8,2% més que en el primer trimestre de l'any.

Aquest increment de casos resolts per part dels jutjats de Manresa, però, no va ser suficient per evitar un increment dels assumptes que hi ha sobre la taula ja que durant aquests tres mesos hi van ingressar un total de 5.088 expedient, el 20,7% més dels que hi van entrar entre els mesos de gener i març.

A Manresa, justament és a l'àmbit de la justícia civil on actualment s'acumulen més assumptes pendents amb un total de 4.491, seguit a molta distància del penal amb un total de 2.136, i de la via social en últim lloc amb 726 d'assumptes que esperen que es dicti alguna resolució.



Gairebé 7 mesos a Berga

En el cas de Berga, actualment hi ha 1.161 assumptes sobre les taules dels jutjats de la ciutat que estan pendents de resoldre's. Tenint en compte que en el segon trimestre es van resoldre 512 casos, si es mantingués aquest ritme, farien falta gairebé set mesos per fer del tot net.

Aquest increment del temps necessari per resoldre el conjunt de tots els assumptes es deu, per una banda, tal com ha passat a Manresa, a un increment de les incidències que han acabat en mans de la justícia, en concret el 17,6%, amb un total de 620 nous casos, però en canvi, a diferència de Manresa, ha caigut la xifra dels assumptes resolts. El descens ha estat del 13,2%. En el cas de Berga, a més, hi ha una evolució negativa en la resolució d'assumptes civils, amb un descens del 29,8%, però en canvi han augmentat els que s'han resolt de la via penal, en concret el 10,8%.

A la resta de partits judicials de la Catalunya Central, Igualada i Martorell estan en una situació similar a la de Manresa i necessitarien una mica més de cinc mesos per resoldre tots els expedients que ara per ara tenen pendents. A Martorell, en el segon trimestre, els jutjats van resoldre un total de 3.390 assumptes i ara en tenen 5.750 de pendents. A Igualada, els jutges van resoldre 2.033 expedients i en van deixar 3.307 de pendents.

D'altra banda, a la Seu d'Urgell en tindrien prou amb 4,35 mesos per fer net dels 718 casos pendents, mentre que el partit judicial de Solsona se situa a la cua. Allà s'acumulen 315 casos i en el darrer trimestre se'n van resoldre 300. Això significa que, mantenint el ritme de treball, a la capital solsonina en tindrien prou amb una mica més d'un trimestre sense novetats per deixar el comptador a zero.