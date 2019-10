Rescaten il·lesos tres escaladors que feien ràpel al Pedraforca

Els Bombers han rescatat aquest dilluns a la matinada tres escaladors que s'havien perdut al Pedraforca, a Gósol, segons ha informat el cos d'emergències. Els escaladors feien el ràpel de baixada de la Via Pany, a la cara nord del Pedraforca, i quan se'ls va fer fosc van perdre el punt de sortida de la via. Els Bombers van rebre l'avís ahir a les 19.41 hores i, després que els efectius establissin contacte sonor amb els escaladors, a 2/4 de 3 de la matinada han pogut arribar fins a ells. Després de comprovar que estaven il·lesos, els han acompanyat al refugi Lluís Estasen, on han arribat vint minuts abans de les sis del matí.