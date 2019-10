Tres vehicles s'accidenten a l'A-2 al seu pas per Jorba

Tres vehicles es van accidentar ahir al vespre a l'autovia A-2 al seu pas per Jorba. El xoc es va produir a les 20.12 h al quilòmetre 550,3 en sentit Barcelona i no va provocar ferits, segons fonts del Servei Català de Trànsit. Els tres turismes implicats en l'accident van xocar per encalç. Els passatgers van resultar il·lesos i van rebutjar rebre assistència mèdica, segons les mateixes fonts. Es van desplaçar fins al lloc dels fets una patrulla dels Mossos d'Esquadra i una ambulància del SEM.