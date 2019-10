L'incendi d'un pal elèctric deixa sense llum diverses cases a Piera

Un pal elèctric es va incendiar ahir a la nit a Piera provocant que diverses cases del municipi quedessin sense llum durant unes hores. L'incident va tenir lloc a 2/4 de 12 de la nit quan es va incendiar un pal elèctric davant el número 11 de la carretera d'Igualada i les flames van afectar la connexió de servei dels edificis de la zona, que van quedar a les fosques.

Una dotació dels Bombers es va desplaçar fins al lloc dels fets i va apagar el foc. També va revisar la zona afectada per comprovar que no hi haguessin altres danys provocats pel foc. La companyia elèctrica i la Policia Local de Piera es van fer càrrec de l'avaria un cop apagat l'incendi.