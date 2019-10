Cremen un contenidor a Manresa i pneumàtics a Berga durant la matinada

Els Bombers han hagut d'actuar aquesta matinada per apagar alguns pneumàtics que cremaven a la carretera C-16z, a Berga. Segons fonts del cos d'emergències, a les 3 de la matinada han rebut l'avís que hi havia alguns pneumàtics cremant al mig de la via en aquest punt, probablement col·locats per manifestants arran de les protestes d'aquests dies contra la sentència del Procés. Dues dotacions han treballat durant mitja hora per apagar el foc.



Dos contenidors cremats

També aquesta nit i matinada els Bombers de la Catalunya Central han treballat per apagar l'incendi de dos contenidors, al Pare Ignasi Puig de Manresa minuts abans de la mitjanit i al carrer de la República Argentina d'Olesa de Montserrat a les 3 de la matinada. Els Bombers no han relacionat aquests fets amb els aldarulls de la nit.