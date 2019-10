Un arbre caigut a la C-55 obliga a tallar la via al seu pas per Palà de Torroella

Un arbre caigut a la C-55 ha obligat a tallar la via al seu pas pel terme municipal de Navàs aquesta matinada. Els Bombers han rebut l'avís a les 3.31 h i una dotació s'ha desplaçat fins al lloc dels fets, al quilòmetre 54,9 de la carretera, entre els nuclis de Palà de Torroella i Sant Salvador de Torroella, que pertanyen a Navàs. Els Bombers han tallat l'arbre per poder-lo retirar de la calçada i, un cop neta la via, s'ha restablert la circulació.