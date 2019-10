Un camió bolca a Veciana

Un camió ha bolcat aquest dilluns al matí quan circulava per la carretera BV-1001, en sentit nord, al terme municipal de Veciana. El conductor del camió i únic ocupant del vehicle, un home de 42 anys i veí de Tàrrrega, ha estat traslladat amb una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) fins a l'hospital d'Igualada per una possible fractura al braç.

L'accident ha tingut lloc al punt quilomètric 9,5 de la carretera BV-1001 i els serveis d'emergències han rebut l'avís cap a les 10 del matí, segons han explicat fonts dels Bombres de la Generalitat.