Dos morts en un accident amb quatre cotxes implicats a Bassella

Dues persones van perdre la vida ahir en un accident de trànsit a Bassella, a la comarca de l'Alt Urgell. Les dues víctimes mortals són dos germans, de 25 i 27 anys, veïns de Sant Andreu de la Barca. El sinistre també va deixar quatre ferits, dos d'ells greus, que van ser traslladats en helicòpter al Parc Taulí de Sabadell i a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. Els menys greus van ser evacuats en ambulància a l'Arnau de Vilanova, a Lleida. La topada, de la qual la Policia està investigant les causes, es va produir al quilòmetre 131 de la carretera C-14, en direcció a Andorra, poc després de les 11 del matí. S'hi van veure implicats quatre vehicles, segons informava el Servei Català de Trànsit (SCT).



El sinistre va obligar a tallar la carretera durant més de dues hores en tots els sentits i va provocar cues de tres quilòmetres en les dues direccions. Arran de la incidència, es van activar vuit patrulles dels Mossos d'Esquadra, cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies i dos helicòpters del SEM (Sistema d'Emergències Mèdiques). Amb aquestes víctimes, són 148 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a Catalunya.



La jornada d'ahir, amb pluges intermitents a tot el territori, va ser especialment complicada a la xarxa viària de la Catalunya Central i hi va haver més accidents en diverses poblacions, tot i que cap tan greu com el de Bassella. A la Pobla de Claramunt, a l 'Anoia, un cotxe que circulava per la C-244 va sortir de la carretera a 2/4 d'11 del matí. No hi ha haver cap ferit. D'altra banda, al matí, un veí de Solsona va resultar amb ferides lleus en un accident a la C-55, a l'altura de Cardona, i va ser traslladat pel SEM a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa.



Al Berguedà, dos cotxes van topar a la carretera C-62, a l'altura de Santa Maria de Merlès. Aquest accident va tenir lloc al punt quilomètric 21 en el carril que va en direcció a Prats de Lluçanès, i dues persones amb ferides lleus van haver de ser ateses pel SEM. Es tracta d'un home de 51 anys, traslladat a l'hospital de Vic, i una dona de 38 anys, evacuada al de Berga.



Al Baix Llobregat Nord també es van registrar dos accidents. El primer va tenir lloc a 3/4 de 7 del matí a la B-231, a Esparreguera, quan un cotxe va sortir de la carretera. L'ocupant en va resultar il·lès. Més tard, a 2/4 de 8 del matí, a Olesa de Montserrat, una jove de 21 anys va resultar ferida lleu en bolcar el seu cotxe i va ser evacuada a l'hospital de Martorell.