La jutgessa expulsa una associació de la Guàrdia Civil que feia d'acusació en les càrregues del Quercus

La jutgessa que investiga les càrregues de l'1-O al Quercus de Sant Joan ha expulsat de la causa la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, que s'havia personat a la causa com a acusació particular. Segons han explicat fonts que representen els agredits per les càrregues policials al Bages, la jutgessa considera que aquesta entitat en realitat tenia un interès encobert en protegir els agents de la Guàrdia Civil que estan sent investigats en comptes d'exercir, realment, d'acusació.

Els advocats de l'1-O denuncien que la participació d'aquesta associació en la causa ha suposat «un important alentiment» en l'acció de la justícia ja que ha obligat a traduir al castellà els milers de folis que formen part del sumari. A més, els advocats denuncien que l'entitat va intentar, encara que sense èxit, que totes les parts que formaven part de la causa haguessin de presentar els seus escrits en castellà. Aquesta petició va ser denegada.

Els advocats de les víctimes havien recorregut la decisió de l'anterior jutgessa, el canvi d'instructora es va produir el passat mes de juliol, que havia admès la participació d'aquesta entitat per exercir com a acusació popular. A més, segons denuncien els advocats, la instructora ni tan sols havia obligat a pagar una fiança per personar-se tal i com estableix la llei.