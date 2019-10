Els jutjats de Manresa ja acullen els judicis penals que es feien a Vic

Els judicis penals de Vic, que fins ara se celebraven a la capital d'Osona, ja tenen lloc a Manresa des de principi d'octubre. Fins llavors, els titulars dels jutjats penals de Manresa es desplaçaven un cop a la setmana fins a Vic per celebrar els judicis penals. Les condicions de l'espai on es feien aquestes vistes orals són les que han portat els jutges a deixar d'assenyalar els judicis a la capital d'Osona.



L'11 de juny passat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ja va anunciar que es deixarien d'assenyalar judicis penals a la capital d'Osona si no es milloraven les condicions de la sala, un local a peu de carrer, on tenien lloc. Aquest espai està separat de l'edifici que acull els diferents jutjats de primera instància i instrucció de Vic.



El departament de Justícia de la Generalitat va presentar un recurs davant el TSJC perquè de forma «cautelaríssima» es continuessin celebrant els judicis a Vic, però el TSJC ho va convertir en una mesura «cautelar» i encara no ho ha resolt, de manera que els judicis s'assenyalen per celebrar-se a Manresa.



El degà del Col·legi d'Advocats de Vic, Joan Riera, i fonts del departament de Justícia de la Generalitat asseguren que s'han plantejat alternatives perquè els judicis tornin a Vic, cosa que esperen que pugui produir-se «aviat». Les propostes que s'han fet, segons expliquen, passen per celebrar els judicis a les tres sales de vistes que ja utilitzen els jutjats de primera instància que hi ha a la ciutat. Segons explica Riera, actualment, l'ocupació d'aquestes sales és d'entre el 15 i el 30% del temps. Afegeix, també, que l'espai que ocupa la biblioteca que «no fa servir mai ningú» també es podria habilitar per a les vistes curtes.



Riera admet que la sala fins on ara se celebraven els judicis penals té diverses mancances i presenta problemes, com per exemple el fet que només tingui una porta i que víctimes i acusats fàcilment es podien creuar, entre d'altres.



Per a Riera, ara per ara, la solució més factible és compartir les sales amb les jutjats de primera instància, i això es podria fer «aviat», tot i que no s'aventura a posar-hi cap data.



Aquests desplaçaments de nou serien una mesura provisional en espera que es faci efectiva la creació d'un jutjat penal propi per al partit judicial de Vic, cosa que està prevista però que de moment no s'ha fet efectiva.