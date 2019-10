Retiren dos arbres caiguts a Moià

Els bombers han treballat aquest migdia per retirar dos arbres que havien caigut a la calçada a Moià. Els bombers han rebut l'avís de la primera incidència quan faltaven cinc minuts per les 12 del migdia per un arbre que estava a la carretera N-141C. El segon avís l'han rebut a 1/4 de 2 per un arbre que havia caigut a la zona del Serrat de la Gana.