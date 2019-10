El temporal obliga a tallar la C-55 entre Manresa i Sant Vicenç

La carretera C-55 ha quedat tallada al trànsit aquest matí en el tram entre Manresa i Sant Vicenç com a conseqüència de les intenses pluges caigudes aquesta matinada.

El Servei Català de Trànsit ha activat l'aixecament de barreres a l'autopista Terrassa-Manresa (C-16), que per tant es pot utilitzar com a via gratuïta en aquest tram afectat. En paral.lel, també s'ha vist inicialment afectades pel temporal la línia de tren R4 de Renfe entre Manresa i Sant Vicenç, però ja hi ha circulat un primer tren, i la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya entre Igualada i Capellades, que està interrompuda.

La C-55 és una de la trentena de carreteres que aquest matí hi ha tallades a tot Catalunya. El 112 ha rebut al llarg d'aquesta matinada més de 2.100 trucades a tot el país i hi ha dues persones desaparegudes a Vilaverd (Conca de Barberà) i una altra a Arenys de Mar (Maresme).