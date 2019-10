Trànsit posa la lupa en l'opinió dels fills quan els pares i mares condueixen

L'eix central de la nova campanya del Servei Català de Trànsit és l'opinió que tenen els fills sobre la manera de conduir dels pares. Amb el lema «Els nens sempre ens diuen la veritat. Al voltant no te la juguis», l'objectiu és evidenciar que la percepció positiva que tenen els pares no es correspon amb l'opinió dels seus fills. Usar el mòbil, superar la velocitat permesa i cridar o insultar els altres conductors són hàbits que els nens observen en els seus progenitors.

En la iniciativa hi han participat vuit famílies amb fills d'entre 7 i 14 anys. Es va preguntar a pares i fills si creuen que els adults cometen imprudències, i els nens confessen quins són els comportaments de risc que veuen en els seus progenitors. La conclusió és que el que diuen els adults discrepa de les impressions dels fills. Actituds de risc com l'estrès i l'agressivitat, o conductes negligents com manipular el mòbil mentre es condueix, són alguns dels hàbits que els infants revelen en els vídeos davant la sorpresa dels seus pares, que contràriament afirmen que condueixen sempre amb precaució i que respecten les normes.

Així, la sinceritat dels infants posa en evidència actituds que observen per part dels seus progenitors i que saben que no són correctes.