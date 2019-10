Dipositen escombraries a la delegació d'Interior a Manresa

Un grup de manifestants ha llençat deixalles a la porta de la delegació del Departament d'Interior de la Generalitat a Manresa. El grup s'ha concentrat cap a les 5 de la tarda a la plaça de Sant Domènec de Manresa però no ha estat fins gairebé tres quarts d'hora més tard quan s'han dirigit cap a la delegació d'Interior, ubicada en un punt molt pròxim. De fet, la seu d'aquesta delegació està ubicada al carrer Guimerà, a l'alçada de l'aparcament de la plaça Porxada.

Durant la protesta, els manifestants han expressat el seu desacord amb l'actuació dels Mossos d'Esquadra durant l'última setmana en les protestes contra la sentència als líders independentistes.

Davant de la porta de l'edifici, els manifestants han deixat les diferents bosses d'escombraries, algunes de les quals han buidat i també hi han deixat la pancarta que encapçalava la manifestació. A la pancarta hi posava «Conseller d'Interior fa pudor. Buch dimissió». Durant el petit recorregut de la marxa i ja davant la seu d'Interior, mentre llençaven les escombraries els manifestants han pronunciats diferents lemes contra els Mossos d'Esquadra i també han reclamat la dimissió del conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch per l'actuació del cos policial català davant les protestes de l'independentisme.