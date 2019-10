El pàrquing de terra de la Renfe té una entrada impracticable

L'entrada de l'aparcament de terra de la Renfe, a prop del pont de Sant Francesc, està plena de sots i és impracticable per a molts vehicles. De fet, hi ha diversos forats que fins i tot formen una petita escaleta al llarg del desnivell que hi ha entre la carretera i l'aparcament, i que a més es converteixen en fang cada cop que plou, cosa que encara dificulta més l'accés a la zona.

Aquest aparcament és de titularitat municipal i no està vigilat. A més és l'aparcament on fa unes setmanes van aparèixer un total de 13 vehicles amb els vidres trencats, en el marc de l'onada de robatoris a vehicles que n'han deixat almenys 34 amb els vidres trencats.

Precisament el mal estat de la zona d'accés fa que hi hagi vehicles que, en comptes d'accedir-hi per aquesta entrada, optin per fer-ho per l'espai habilitat com a sortida, malgrat que hi ha un senyal que indica que és direcció prohibida.

Un dels conductors que ho feia, Joan Martínez, assenyalava que «hi ha massa forats a l'entrada i no vull que el cotxe pateixi». El conductor afegia que «si arreglessin l'entrada, estaria millor». Pel que fa a la seguretat, explicava que no sabia que fa uns dies haguessin trencat els vidres de diversos vehicles que hi estaven estacionats. «No estic preocupat, però sí que abans de venir aquí intento trobar aparcament a la mateixa estació. El problema és que si no vas molt d'hora o està de sort i arribes just quan arriba un tren, aparcar allà costa molt». Maria Garcia també hi accedia per la sortida. «Els forats el fan impracticable, i si plou encara més», es justificava per entrar saltant-se el senyal de direcció prohibida. Pel que fa a la seguretat, afirmava que «vinc a fer uns encàrrecs i hi estaré poca estona. Si fos per agafar el tren i passar el dia a fora potser em plantejaria deixar-lo a la Reforma, però per l'estona que hi estaré no crec que passi res. I més perquè hi ha llum de dia i per aquí va passant gent sovint». A més, just superat el límit de l'aparcament, que està perimetrat, la zona està descuidada i plena d'herbes.