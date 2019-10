Pluges intenses en diferents punts de la Catalunya Central durant la llevantada

Les pluges intenses de la llevantada també s'han notat a la Catalunya Central, on en alguns punts s'han acumulat més de 100 litres per metre quadrat al llarg de tot l'episodi de pluges, encara que els registres d'aquí han quedat lluny dels que hi ha hagut a les zones on ha plogut més, com és el cas de municipis de la província de Tarragona on s'han arribat a acumular gairebé 300 litres per metre quadrat. Un dels llocs on s'ha acumulat més precipitació de la Catalunya Central és a Bagà. Ahir hi van caure 63 litres per metre quadrat, que sumats als que hi han caigut durant tot l'episodi de pluja fan un total de 105,2 litres per metre quadrat.

En altres punts, les precipitacions també han estat importants, com per exemple a Bolvir, amb 69,6 litres, o a Manresa, on el temporal ha deixat 88,7 litres per metre quadrat. A Capellades, a l'Anoia, han caigut un total de 77,8 litres, mentre que a Solsona el registre s'ha situat en un total de 60,6 litres per metre quadrat.

També han estat importants les ràfegues de vent, que en alguns punts han superat els 100 quilòmetres per hora. És el cas de la Tosa d'Alp, amb una ràfega de 129,2 quilòmetres que és la de més velocitat de Catalunya. També destaquen els 112 quilòmetres que va assolir el vent al Port del Comte, els 85,7 del Cadí nord i els 79,9 de Montserrat, a l'observatori de Sant Dimes.

Les importants precipitacions van provocar diverses incidències. Així, els Bombers de la Generalitat van informar que havien rebut 96 avisos procedents de la Catalunya Central fins a mitja tarda.

Entre les incidències més destacades, a Manresa es va haver de tallar al trànsit la carretera C-1411 entre l'estació de la Renfe i la C-55 com a conseqüència d'una esllavissada i de diverses inundacions de la calçada.

Ahir al matí, l'acumulació d'aigua en diversos carrers de la ciutat va provocar l'hidroplanatge d'un cotxe a la carretera de Vic, que va col·lidir amb el voral. El fort vent que ha acompanyat les pluges de les últimes hores ha provocat la caiguda d'un arbre a la plaça de l'Excursionisme, que els Bombers van haver de tallar per tal de poder-lo retirar.

També hi va haver una esllavissada de pedres al camí dels Corrals. A més a més, al llarg de la jornada, també es van haver de portar a terme diferents actuacions per tal de retirar pedres, fang i acumulació d'aigua en diversos punts de la ciutat.

D'altra banda, a Santpedor va cedir una part d'un mur de contenció de terres de l'empresa Vanderlande del polígon de Santa Anna per la pressió del temporal d'aigua i vent. Ahir al matí, responsables de Bombers, de la Policia Local i tècnics municipals van visitar la part afectada i la van aïllar, mentre es prenien les mesures per retornar a la normalitat. L'activitat de l'empresa es va aturar com a mesura preventiva.

Aquesta no ha estat l'única afectació per la tempesta al municipi. Durant la matinada d'ahir, la Policia Local de Santpedor va atendre una desena de trucades, la majoria per problemes de l'enllumenat, despreniments de terra i bassals d'aigua.

D'altra banda, el temporal també ha deixat algunes imatges inèdites, com per exemple la del Llac de Navarcles, on l'aigua va arribar a sobreeixir. El riu Calders va arrossegar branques i altres elements fins a la zona. L'acumulació d'aquests residus va obligar a netejar la zona del llac i també a obrir-ne les comportes mentre es feien tasques de neteja a la zona per retirar tot aquest material que s'hi havia acumulat.