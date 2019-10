Arrestat per agredir la seva exparella al mig del carrer, a Manresa

La Policia Local de Manresa va detenir la matinada d'aquest divendres un home de 36 anys i veí de Manresa, a qui han imputat un delicte de violència en l'àmbit familiar i un altre de terncament de condemna.

Segons fonts de la Policia Local, a quarts de quatre de la matinada d'aquest dijous, un patrulla no uniformada que circulava pels voltants de la Plaça Catalunya va veure com una parella discutia acaloradament quan, sobtadament, l'home va començar a donar cops de puny a la cara a la dona i la va empentar amb violència. Davant aquests fets els agents van detenir l'home immediatament. Quan els agents va identificavar l'agressor, el sistema informàtic va alertar que li constava una ordre de no apropament a la dona, motiu pel qual també li van imputar el delicte de trencament de condemna.

La dona, una veïna de Manresa de 48 anys, tot i que presentava una hemorràgia nasal, va rebutjar qualsevol assistència mèdica.