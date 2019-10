Cinc detinguts per robar en camions estacionats a l'Eix Transversal

Els Mossos d'Esquadra han detingut cinc persones per, presumptament, haver robat en almenys un camió estacionat a l'àrea de servei de la C-25, a Sant Pere Sallavinera. Els detinguts són cinc homes d'entre 19 i 38 anys i veïns de Badalona i de Santa Coloma de Gramenet. La policia els acusa d'un delicte de furt i un delicte de robatori i ús de vehicle.

El passat mes de setembre, la Unitat Operativa de Mobilitat dels Mossos d'Esquadra va detectar un increment de furts i robatoris a l'interior de camions que estaven estacionats a les àrees de servei que hi ha al llarg de l'Eix Transversal.

Arran de les diferents indagacions es va comprovar que els fet sempre es produïen en horari nocturn, concretament entre les 11 de la nit i 2/4 d'un. Quan els lladres arribaven a l'àrea de servei, explica la policia catalana, s'amagaven en una zona boscosa i quan observaven que el camioner marxava del vehicle o s'adormia, aprofitaven el moment per sostreure la càrrega.

Durant la investigació, els agents també van esbrinar que els lladres utilitzaven vehicles robats per perpetrar els robatoris. D'aquesta forma, podien cometre els furts passant més desapercebuts.

Finalment, el passat 17 d'octubre, es va portar a terme un dispositiu nocturn a la C-25 que va culminar amb la detenció de cinc persones. En el moment en què es va es produir l'arrest, els presumptes lladres anaven amb tres vehicles diferents, un dels quals havia estat sostret, i acaben de cometre un furt a l'àrea de servei de Sant Pere Sallavinera, a l'Anoia. A l'interior dels vehicles que portaven els lladres s'hi van localitzar sis caixes de roba i 40 pneumàtics, que tenien un valor total de 4.311 euros.

De moment, als presumptes lladres només se'ls relaciona amb aquest robatori que es va cometre a l'àrea de Sant Pere Sallavinera i també amb el furt d'ús d'una furgoneta a Badalona, que és la que utilitzaven per cometre els fets.

Ara per ara, la investigació continua oberta ja que els investigadors no descarten que els detinguts estiguin implicats en més fets, atès que el grup actuava habitualment a les carreteres.

Els cinc detinguts van passar a disposició judicial el 18 d'octubre i el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Manresa en va decretar la seva llibertat amb mesures cautelars. En concret, el jutge va dictar una ordre d'allunyament de 100 metres de les àrees de servei de la C-25. Concretament les que estan situades a Sant Pere Sallavinera i Jorba, a l'Anoia, i de la de Gurb, a l'Osona.