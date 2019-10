La Fiscalia andorrana demana quatre anys de presó per al Rambo de la Cerdanya

La Fiscalia andorrana demana una pena de quatre anys de presó o una expulsió del Principat d'Andorra durant un període de 15 anys i 30.000 euros de multa per a Martí Cots Saleta, veí de Pi, un nucli agregat de Bellver de Cerdanya, i que és conegut com el Rambo de la Cerdanya. Cots Saleta, que té un llarg historial delictiu a Catalunya, a Andorra està acusat de blanqueig de capitals, furt i d'accés il·lícit a casa habitada.

Pel que fa a la seva defensa, segons han confirmat fonts judicials, l'advocat de Cots Saleta vol, en concret, que el seu client sigui absolt i que l'internin en un psiquiàtric durant un any.

A més a més, en el cas que hi hagi condemna, l'advocat de Cots Saleta demana que l'expulsió del país pirinenc sigui per un termini de deu anys i no de 15 com reclama la fiscalia, i que es porti a terme a través de la frontera francoandorrana, ja que Espanya demana la seva extradició i seria detingut.

Cots Saleta, que té un historial delictiu molt ampli, va ser detingut el 23 de desembre de l'any passat al municipi andorrà d'Encamp després de desaparèixer de l'Hospital de Santa Maria de Lleida el dia 7 del mateix mes.

La detenció la va portar a terme la policia andorrana i, malgrat existir una petició d'extradició per part de l'Estat espanyol, primer ha de respondre davant la justícia del Principat pels fets pels quals se l'acusa allà.

El Rambo de la Cerdanya té, segons assenyalen fonts dels Mossos d'Esquadra, un total de catorze antecedents policials relacionats, principalment, amb robatoris de cotxes i en establiments, però també ha protagonitzat algun tiroteig amb agents de la policia.

Un dels últims delictes que presumptament va cometre abans de ser enxampat a Andorra va ser un atracament a punta de pistola a l'Alp Hotel Masella, d'on es va emportar milers d'euros en efectiu que hi havia a la caixa de l'establiment. Aquest atracament es va produir el mateix mes de desembre del 2018, just dos dies abans de ser detingut per la policia d'Andorra.

L'historial delictiu de Cots Saleta comença fa tres dècades i en el moment de la seva última detenció al Principat se li van intervenir armes, entre les quals una escopeta robada a França i diverses pistoles, diversa munició i car-regadors, a més d'una considerable quantitat de diners en efectiu. Poc després de la detenció, va ingressar al centre penitenciari de la Comella.