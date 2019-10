Olesa aprova una moció de suport al veí acusat d'haver fet un tuit contra la Guàrdia Civil

El ple d'Olesa de Montserrat ha donat llum verda a una moció de suport al veí acusat d'haver fet un tuit contra la Guàrdia Civil. La Fiscalia li imputa un delicte contra la integritat moral i la institució de l'Estat i li demana una pena de quatre anys de presó i una multa de 145.000 euros. El text va prosperar amb divuit vots a favor i tres abstencions. Hi van donar suport el Bloc Olesà, el PSC, ERC, la CUP i Junts per Catalunya, mentre que Ciutadans es va abstenir. Els fets es remunten a l'any 2017, quan l'acusat, Felip Segura, va valorar la mort de dos agents a mans d'un fugitiu italià. La Fiscalia considera que feia befa de la mort dels policies. El judici se celebrarà al Jutjat Penal de Terol el proper 19 de novembre.

El municipi s'ha bolcat amb la defensa de Segura i s'ha creat un grup de suport gestionat per l'Associació Cultural del Montserratí. El seu secretari, Xavier Montfort, explica que era molt important que aquest suport no només es quedés al carrer sinó que també entrés al ple de l'Ajuntament. "Ens ha sorprès molt que dels 21 regidors divuit hagin votat a favor, la satisfacció ha sigut total", detalla.

Ara el grup de suport se centra en organitzar una trobada el proper 14 de novembre per recollir fons. També organitzaran un autobús per anar fins a Terol a donar escalf a l'acusat durant el judici. "Hem obert un compte corrent per obtenir recursos per les despeses judicials", detalla. La moció es farà arribar al Parlament, a la Generalitat, a l'Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya. A més, l'Oficina de Drets Civils de Catalunya donarà suport al cas.

El cas es remunta l'any 2017 quan Segura va fer un tuit en referència a la mort de dos Guàrdies Civils a mans d'un fugitiu italià: "Doncs que haguessin estudiat, en comptes d'allistar-se a un cos militar de perdonavides i estova-àvies. Em sap greu el tràngol de la família, però és el mateix tràngol de la família de qualsevol heroïnòman dels 80. Ells han triat el camí que volien"", apuntava.

La Fiscalia i l'Associació Unificada de la Guàrdia Civil i les famílies de les víctimes van denunciar-lo, ja que van considerar que es va alegrar públicament dels fets. Per aquest mateix cas hi ha tres persones més investigades a Catalunya i l'Aragó.