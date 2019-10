S'enfronta a quatre anys de presó per un cop amb un bat de beisbol en una baralla per una cartera

La Fiscalia demana cinc anys de presó per a un veí del Baix Llobregat Nord que presumptament va clavar un cop amb un bat de beisbol a un altre, en el marc d'una baralla al domicili de l'acusat per una cartera.

Segons la Fiscalia, en el marc d'aquest cas instruït pel jutjat de Martorell, l'acusat, juntament amb el seu cosí i la parella d'aquest últim, eren en un bar quan es van trobar amb el seu exentrenador de futbol. L'acusat, diu la fiscalia, els va convidar a tots a casa.

Allà, la víctima no va trobar la seva cartera i hi va haver amenaces amb un ganivet. Mentrestant, l'acusat va anar fins a la seva habitació, va agafar un bat de beisbol i per l'esquena de la víctima li va clavar un fort cop al cap, que li va provocar ferides importants que van requerir atenció mèdica. La Fiscalia demana, per a l'acusat, quatre anys de presó i cinc més de prohibició d'acostar-se a la víctima. També reclama que l'indemnitzi amb 7.840 euros. El judici es farà la setmana que ve a l'Audiència de Barcelona.