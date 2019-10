Tres persones resulten ferides en un accident de trànsit al passeig del Riu de Manresa

Tres persones van resultar ferides aquest dijous a la nit en un accident de trànsit al passeig del Riu de Manresa, quan un conductor es va saltar el semàfor que hi ha a la plaça de la Reforma en vermell i va envestir lateralment un cotxe que circulava pel passeig del Riu en direcció a la plaça Mil·lenari.

L'accident va tenir lloc a 2/4 de 10 de la nit i s'hi van veure implicats dos turismes, un Volkswagen Golf i un Renault Clio. En el primer hi viatjava una veïna de Manresa de 45 anys, que va patir ferides lleus. L'altre vehicle era conduït per una veïna de Navarcles de 28 anys, també ferida lleu, i hi viatjava un altre navarclí, de 29 anys, que també va resultar ferit lleu.

Tots tres van ser atesos per personal sanitari en un primer moment al lloc dels fets i posteriorment van ser traslladats a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.