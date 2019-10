Tres vehicles s'accidenten a Piera i deixen un ferit lleu

Tres vehicles s'han vist implicats aquest divendres al matí en un accident a Piera, a la carretera B-224, segons han informat els Bombers de la Generalitat. Una persona ha resultat ferida lleu a causa de la topada i ha estat traslladada a l'hospital d'Igualada. També hi ha hagut dues persones més il·leses.

L'accident ha tingut lloc a les 6.49 h d'aquest matí al quilòmetre 17 de la B-224 en direcció a Masquefa, al terme municipal de Piera, per causes que es desconeixen. Un dels passatgers ha estat atès per personal del SEM al lloc dels fets i posteriorment traslladat a l'hospital amb ferides lleus. També s'han activat dues dotacions dels Bombers.