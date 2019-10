L'home que l'1-O va llançar una cadira a un guàrdia civil accepta 9 mesos de presó

El veí de Sant Joan de Vilatorrada que va tirar una cadira contra un agent de la Guàrdia Civil a l'institut Quercus en el transcurs del referèndum de l'1-O ha acceptat una condemna de 9 mesos de presó.

La sentència, a la qual ha tingut accés Regió7, també suspèn l'entrada a presó de l'acusat amb la condició que no delinqueixi en els propers dos anys. Tot i això, l'home sí que haurà de pagar una multa que suma un total de 360 euros, a raó tres euros diaris durant dos mesos. A més amés, haurà de fer-se càrrec de les costes del procés judicial. La sentència ha estat dictada pel jutjat penal número 1 de Manresa i el processat ha estat condemnat per un delicte d'atemptat a l'autoritat i un delicte lleu de lesions.

En tractar-se d'una conformitat entre les parts, aquesta sentència ja és ferma i no es pot recórrer.

Segons recull la sentència, es considera provat que l'home va llançar la cadira contra l'agent quan aquest últim va accedir a l'interior de l'institut Quercus de Sant Joan. Les imatges del vídeo en les quals es veu com la cadira impacta contra el guàrdia civil i aquest cau a terra van tenir un gran ressò mediàtic.

Segons la sentència, la cadira li va impactar a les cames i li va provocar lesions que tan sols van requerir una primera assistència facultativa i que es van curar en 14 dies. Segons va assegurar en el seu moment la Guàrdia Civil, l'agent va resultar ferit al coll, al canell i a les dues cames i va haver de ser atès en un centre hospitalari de Manresa.

Justament aquest agent va ser un dels que van declarar en el judici contra els líders independentistes que es va celebrar al Tribunal Suprem. En la seva declaració, el guàrdia civil va assegurar que li havien llançat la cadira des d'uns tres metres de distància i amb força. També va explicar que va quedar una mica atordit pel cop a ter-ra però que no va perdre la consciència.

Just després de llançar la cadira, aquest veí de Sant Joan, de 42 anys d'edat, va reduir dràsticament la seva presència i visibilitat al poble. Un cop identificat, l'home va ser detingut a Manresa per la Guàrdia Civil el 25 d'octubre del 2017, 24 dies després del referèndum. Des de Manresa, l'arrestat va ser traslladat a les dependències del cos a Sant Andreu de la Barca.



Reacció imprevista

Després de la detenció, diversos veïns consultats per Regió7 asseguraven que aquest veí de Sant Joan que ara ha estat condemnat és una persona molt tranquil·la i gens conflictiva que mai no havia protagonitzat incidents. Moltes de les persones que el coneixen atribuïen la seva reacció en calent a la indignació provocada per la violència policial que s'estava produint en aquells moments a les portes de l'institut.

Precisament, l'institut Quercus de Sant Joan de Vilatorrada és on la Guàrdia Civil va protagonitzar una de les càrregues més dures contra els votants de l'1 d'octubre del 2017. Actualment, la causa per les càrregues en aquest centre s'està investigant al jutjat d'instrucció 2 de Manresa i, tal com va publicar Regió7 dimarts passat, la jutgessa va expulsar la Unió d'Oficials de la Guàrdia Civil, que s'havia personat com a acusació particular en la causa. La instructora considera que l'associació, que a més no havia ni dipositat la fiança que determina la lleu, pretenia encobrir l'actuació dels agents. Abans de l'institut Quercus, al matí, els agents ja havien anat a l'escola Joncadella del mateix municipi.