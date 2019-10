Mossos i Guàrdia Civil realitzen un control a l'entrada sud de Manresa

Agents dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Civil tenien establert aquest matí un dispositiu de control a l'entrada sud de Manresa (sector Sant Pau).

Tot i que és relativament freqüent que a la rotonda d'entrada sota la C-55 s'instal.lin controls, sobretot de trànsit, el que no és habitual és que hi hagi agents dels dos cossos. Tot i que no estaven en el pateix punt, la distància de la ubicació entre els grups d'un i altre cos era de poc més de 50 metres.

Els Mossos, amb agents de seguretat, estaven just a la rotonda i feien reduir la velocitat als vehicles per fer una inspecció ocular del seu interior, mentre que els de la Guàrdia Civil, amb vehicles tot terreny, estaven aturats just a la sortida de la C-55, tot i que no tenien desplegat un dispositiu que obligués els vehicles a aturar-se.