Avià planteja instal·lar càmeres als accessos al poble per evitar robatoris

Avià podria convertir-se en el primer municipi del Berguedà amb càmeres de seguretat per controlar els vehicles que accedeixen al municipi. En una reunió, aquest dimarts al vespre, el govern d'Avià ha plantejat als veïns la possibilitat d'instal·lar càmeres als accessos al municipi amb l'objectiu d'evitar robatoris a la població.

L'alcaldessa Patrocini Canal s'ha reunit amb més d'una trentena veïns per explicar-los la proposta per la instal·lació d'aquests dispositius, i finalment decidir si s'implanten o no les càmeres. L'objectiu de les càmeres, assegura Canal, és «dissuadir a qui porti males intencions» i «rebaixar la tensió i l'angoixa que tenen els veïns» cada cop que hi ha algun robatoris ens habitatges del municipi. Canal explicava que hi ha dos possibles sistemes de càmeres però que per a un no han arribat a demanar-ne pressupost pels recursos que caldria dedicar-hi de forma constant.

La mateixa Canal va concretar que el sistema que plantegen per part de l'ajuntament perquè és el que veien com a «més eficient» és la instal·lació de càmeres que reconeguin les matrícules dels vehicles als accessos al nucli urbà. Aquestes càmeres, explica estan connectades amb una base de dades i quan es detecta la presència d'un vehicle sospitós s'activa una alerta. El pressupost per instal·lar aquest sistema, explicava l'alcaldessa és d'uns 40.000 euros.

Un altre sistema que s'utilitza en altres municipis però que en principi està descartat a Avià és la instal·lació de càmeres de vigilància. Aquestes càmeres, explica Canal, requereixen que algú en faci un visionat constant, cosa que té un cost elevat, segons l'alcaldessa, i més per un municipi com Avià que no disposa de policia local. A més, diu, que aquest sistema també comporta un mecanisme per custodiar les imatges, cosa que no passa amb les que llegeixen les matrícules, ja que llavors, la custòdia de les imatges seria responsabilitat de la policia catalana.

Si finalment s'opté per la instal·lació de càmeres i es fes amb els lectors de matrícules, Canal avisa que els dispositius no estarien operatius de forma immediata i que és més lent que la instal·lació de càmeres convencionals. Per a les lectures de les matrícules, diu que cal un procés de d'homologació i certificació per part dels Mossos d'Esquadra i que es pot trigar fins a un any a posar en marxa tot el sistema.

També era a la reunió el cap dels Mossos d'Esquadra al Berguedà, l'inspector Francesc Hernández, que ha explicat que el 90% dels lladres provenen de l'àrea metropolitana i entren, majoritàriament, per la C-26. Per això proposen posar una càmera enfocant el carrer Flor de la Muntanya i una a l'avinguda Pau Casals. També proposen que es posi una càmera a l'accés des de cal rosal i una quarta pel de la carretera de Graugés.



Una setmana del darrer robatori

El darrer robatori del qual es té constància al municipi es va produir dimarts de la setmana passada, el dia 22 d'octubre, quan els lladres van entrar en un habitatge de la zona propera a l'avinguda Francesc Macià. El robatori es va produir entre quarts de sis i quarts de vuit del vespre.

Les alarmes al municipi van saltar el passat mes de maig quan en una sola nit els lladres van entrar a dos habitatges del municipi. Arran d'aquests fets es va iniciar una recollida de firmes i l'ajuntament ja va anunciar que estudiaria la possibilitat d'instal·lar càmeres.

Després de la reunió d'ahir al vespre en la qual es va proposar la instal·lació de càmeres, l'alcaldessa assegurava que cal veure quina acollida té la iniciativa entre els veïns per acabar prenent la decisió final.



Gironella en pren nota

L'alcalde de Gironella, David Font, ha estat a la reunió amb l'objectiu de conèixer el sistema que es proposa instal·lar a Avià i poder-lo exportar a Gironella.