Cremen cinc contenidors en una hora i mitja a Òdena

Fins a cinc contenidors de residus van cremar ahir a la nit en una hora i mitja a Òdena, a la comarca de l'Anoia. Els Bombers van haver d'efectuar quatre serveis per apagar els incendis, dels quals se'n desconeixen les causes. El primer va tenir lloc a les 22.11 h al carrer del Pare Ignasi i va afectar un contenidor.

Minuts més tard, a les 22.22 h, un altre contenidor va cremar a l'avinguda Estadi. A les 22.37 h es va incendiar un altre contenidor en aquest mateix vial. Per últim, a les 23.50 h, els Bombers van rebre l'avís que un altre incendi afectava dos contenidors a la carretera de Manresa.

En tots els casos una dotació del cos d'extinció d'incendis va treballar al lloc dels fets per apagar el foc. No hi va haver altres danys materials, segons fonts dels Bombers.