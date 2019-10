Denuncien dos menors per provocar un incendi forestal a Vilanova del Camí

Els Mossos d'Esquadra i els Agents Rurals han denunciat dos menors com a presumptes autors d'un incendi forestal a Vilanova del Camí. Segons ha explicat la policia catalana en una nota de premsa, entre el 13 de setembre i l'1 d'octubre es van produir un total de cinc incendis forestals a la zona de Can Titó, al terme municipal de Vilanova del Camí, i tot seguien el mateix modus operandi. La superfície total afectada per aquests focs va ser de 2.755 metres quadrats.

Les investigacions dels Agents Rurals van determinar que els cinc incendis forestals eren intencionats i que tots s'havien iniciat de la mateixa manera. Gràcies a la ràpida intervenció dels efectius d'extinció i les condicions meteorològiques els incendis no van evolucionar favorablement. Si els focs s'haguessin desenvolupat, l'afectació hauria pogut ser superior i afectar persones i béns per la proximitat de les zones incendiades amb algunes cases.

Va ser el passat 1 d'octubre quan els Agents Rurals estaven fent tasques de prevenció d'incendis en aquesta zona de Can Titó quan van identificar dos menors que podien estar relacionats amb els incendis. Precisament aquell dia es va produir l'últim dels incendis que hi ha hagut a la zona. Els altres focs van tenir lloc els dies 13, 17 i 20 de setembre, amb dos incendis en aquest darrer dia.

Després de diverses gestions d'investigació el mateix cos d'Agents Rurals i els Mossos d'Esquadra van permetre relacionar els dos menors amb els fets. El passat 24 d'octubre es van denunciar els menors com a presumptes autors d'un delicte d'incendi forestal. En concret se'ls acusa pel darrer dels incendis i la investigació es manté oberta pel que fa a la resta de focs de la zona. Els joves hauran de comparèixer davant la Fiscalia de Menors quan siguin requerits.