El judici contra l'exalcalde de Navàs Jaume Casals es farà la setmana que ve

El judici contra l'exalcalde de Navàs Jaume Casals a l'Audiència Provincial de Barcelona se celebrarà dimecres i dijous que ve. La fiscalia acusa Casals de prevaricació i d'un delicte continuat contra el territori, tal com ja va avançar Regió7 el març del 2018. En seu escrit d'acusació, el fiscal considera que Casals va intentar legalitzar la construcció d'una nau a Palà de Torroella. L'ara ja exalcalde defensa que la va fer en derrocar i recorda que es van obrir un total de quatre expedients seguint el criteri dels tècnics municipals.

La fiscalia demana tres anys i mig de presó per a Casals, 13 d'inhabilitació i 6.000 euros de multa. Casals s'asseurà al banc dels acusats amb els dos propietaris de la nau, que s'enfronten a 18 mesos presó. Els fets es remunten al 2013 quan els agents forestals van detectar la construcció d'una nau en uns terrenys no urbanitzables, i a més no s'havia demanat llicència municipal per fer-la. Del març del 2013 fins al 2016, segons el fiscal, l'Ajuntament va fer procediments per intentar legalitzar la construcció però el 2016 la junta de govern local va denegar la llicència, i el 2017 es va enderrocar.