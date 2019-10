La propietat d'un bloc ocupat per la PAHC a Manresa recorre l'absolució de 22 veïns

L'empresa propietària de l'edifici ocupat per 17 famílies de la PAHC Bages al carrer Bilbao de Manresa ha recorregut l'absolució dels 22 processats en el judici que es va celebrar el 3 d'octubre al jutjat d'instrucció 2 de Manresa. El recurs l'ha presentat l'acusació particular, exercida per Nargam, que és l'empresa propietària de l'edifici, davant de l'Audiència Provincial de Barcelona. Per la seva banda, la fiscalia no s'hi ha adherit, segons fonts coneixedores del cas consultades per aquest diari.

En el seu recurs, la propietària del bloc reclama que es revoqui la sentència absolutòria i que es condemni els acusats a una multa de 5 euros diaris durant mig any, xifra que suma un total de 900 euros, i que s'acordi el desallotjament de l'edifici. En cas que no s'estimi aquesta mesura, l'acusació reclama que es declari nul·la la sentència emesa per la titular del jutjat d'instrucció número 2 de Manresa i que absolia tots els acusats, i que se celebri un nou judici amb un jutge diferent de la que va dictar la sentència.

La titular de jutjat d'instrucció 2 de Manresa va considerar que els fets no eren prou greus per jutjar-los per la via penal i aquest és un dels principals punts en què se sustenta l'acusació particular per recórrer la sentència. El recurs considera que es va fer una «interpretació errònia d'última ratio penal» i també al·lega que hi ha hagut un «error en la valoració de la prova». A part d'aquestes dues consideracions, al llarg del recurs, l'acusació fa repàs d'una extensa jurisprudència com a argument per al seu recurs.

En rebutjar la imposició d'una condemna per la via penal, la mateixa jutgessa recordava que ja hi havia una demanda oberta, per aquesta ocupació, per la via civil. Tot i això, les fonts consultades apunten que si l'empresa opta per la jurisdicció penal és perquè, en aquest cas, una eventual condemna comportaria de forma accessòria el desnonament de l'edifici, que en principi seria més ràpid que aconseguir-lo per la jurisdicció civil.

Segons les fonts consultades, la resolució d'aquest recurs es preveu llarga ja que, ara, els advocats de cadascun dels 22 processats hauran de presentar els seus escrits demanant que es desestimi el recurs presentat per l'acusació.

De fet, el judici que es va celebrar a Manresa ja va tenir la particularitat d'haver-se de celebrar en dues sales diferents. En una hi havia els acusats i en la del costat hi havia la jutgessa amb els advocats de cadascun dels 22 acusats, el de l'acusació particular i el representant del ministeri fiscal. Entre les dues sales la connexió es va fer per videoconferència i els acusats només van respondre les preguntes dels seus advocats.

Des de la PAHC asseguraven ahir que mantenen la seva proposta de negociar amb Nargam un lloguer social per a les famílies que hi ha al bloc perquè «considerem que és el millor». Alhora des de la PAHC esperen que, si el recurs prospera, «les acusades siguin absoltes de nou». Asseguren que des del gener del 2018, quan es va produir l'ocupació, han intentat negociar amb l'empresa però que mai han rebut resposta. També asseguren que en el cas que finalment es dictés una sentència que obligui al desallotjament «seguirem defensant el bloc amb totes les nostres forces».

En aquest immoble ubicat al carrer Bilbao, més enllà dels diferents habitatges on resideixen les famílies, actualment també hi ha altres espais de la PAHC. En concret hi ha ubicada l'Escola de Joves, l'Escola d'Alfabetització de dones i un espai de l'Escola Popular de Manresa.