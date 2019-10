Denuncien dos menors per provocar un foc a Vilanova del Camí

Els Mossos d'Esquadra i els Agents Rurals han denunciat dos menors com a presumptes autors d'un incendi forestal a Vilanova del Camí. Segons ha explicat la policia catalana, del 13 de setembre a l'1 d'octubre es van produir cinc focs a la zona de Can Titó, a Vilanova del Camí, i tots seguien el mateix patró. La superfície afectada va ser de 2.755 m2. En tots els casos, les investigacions dels Agents Rurals van determinar que eren provocats. Va ser precisament l'1 d'octubre, quan els Agents Rurals estaven fent tasques de prevenció d'incendis a la zona, que van identificar dos menors que podien tenir relació amb els fets. Després de diverses gestions d'investigació, el mateix cos d'Agents Rurals i els Mossos d'Esquadra van relacionar els dos menors amb els fets i el 24 d'octubre els van denunciar com a presumptes autors d'un delicte d'incendi forestal, i la investigació continua oberta. Els joves hauran de comparèixer davant la Fiscalia de Menors quan siguin requerits.