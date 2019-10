Guixers fa 7 dies que no té servei de telefonia ni Internet per una avaria en un repetidor de Movistar

Una avaria en un repetidor de Movistar a Guixers ha deixat sense servei de telefonia i Internet gran part del municipi els darrers set dies, i ahir a l'hora de tancar aquesta edició encara no s'havia solucionat el problema. L'avaria va ser provocada per les pluges que la setmana passada van afectar gran part de Catalunya, i des d'aquell moment el municipi de Guixers està incomunicat en aquest aspecte.

La incidència en el repetidor provoca que els veïns que tenen els serveis de l'operadora Movistar, o de companyies que ofereixen el seu servei a partir d'aquesta infraestructura de la companyia telefònica, no puguin rebre ni fer trucades tant amb telèfon fix com amb mòbil, perquè no hi ha servei de telefonia. Els usuaris tampoc tenen Internet, fet que ha afectat tant l'Ajuntament de Guixers com alguna empresa de la zona. El consistori de Guixers va publicar ahir un comunicat a les seves xarxes socials motivat per «la preocupació i la indignació veïnal», en el qual exigia a Movistar a solucionar el problema tan aviat com sigui possible.

El mateix consistori assegura que durant tota la setmana ha estat tenint problemes en el seu funcionament i en la gestió d'expedients, ja que tenen contractada una IP fixa amb Movistar que els està causant problemes. En el comunicat també denuncien que, tenint en compte la tipologia del municipi, amb moltes masies disseminades, en algunes de les quals viuen persones grans o amb necessitats especials, el fet d'estar incomunicats podria comportar problemes a l'hora de cobrir alguna urgència, ja sigui de salut, de seguretat o d'emergència.

L'alcalde de Guixers, Jordi Selga, explica que ell mateix, diversos veïns i una empresa del municipi han obert una sèrie d'incidències i que la companyia els ha assegurat que, tot i que l'origen de l'avaria està localitzat, tenen problemes per arribar al repetidor afectat.

Telefónica va dir ahir a Regió7 que a les seves oficines no havia arribat cap notificació d'avaria durant els darrers dies, tot i que va assegurar que és possible que no s'hagi fet arribar fins a oficines perquè Guixers és un municipi petit i amb pocs habitants.