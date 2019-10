L'incendi d'un vehicle a la C-55 a Manresa fa obrir les barreres de l'autopista

La C-55 va quedar totalment tallada ahir al vespre, en els dos sentits de la marxa, a l'alçada dels Comtals a Manresa arran de l'incendi d'un vehicle, i es va desviar el trànsit cap a la C-16, que va aixecar les barreres del peatge entre Manresa i Sant Vicenç. Segons van informar fonts dels Servei Català de Trànsit (SCT), tot apunta que es va rebentar una roda del vehicle, que va seguir avançant, i al final les guspires que va generar el fregament van acabar incendiant tot el vehicle. Una persona va resultar ferida de caràcter lleu.

Malgrat els desviaments, es van generar cues de fins a cinc quilòmetres, ja que molts vehicles van quedar atrapats a la carretera sense possibilitat de fer mitja volta, per la tanca que separa els dos sentits de la marxa. L'incendi es va produir poc abans de les set de la tarda i en les tasques d'extinció, que es van donar per finalitzades cap a 2/4 de 8 del vespre, hi va participar una dotació dels Bombers de la Generalitat, segons van informar ahir fonts del mateix cos. Tot i això, la situació no es va normalitzar fins a 2/4 de 10 del vespre, quan es va haver retirat el vehicle de la carretera.