S'incendien els baixos d'una casa a Sallent

Quatre dotacions dels Bombers van treballar ahir a la nit en l'extinció d'un incendi d'habitatge a Sallent. El foc es va declarar a les 22.48 h als baixos de l'edifici situat al número 24 del carrer del Clos i va cremar unes fustes que hi havia a l'interior de l'estança, segons fonts del cos d'emergències.

L'incendi es va poder apagar en menys de mitja hora i a les 23.09 h ja estava extingit. La resta de l'habitatge, un edifici de tres plantes, no va quedar afectat per les flames ni tampoc pel fum. El desplegament de bombers va ser notable perquè el protocol en cas d'incendi d'habitatge és enviar al lloc dels fets almenys quatre dotacions, que després es retiren si l'incident no és greu.