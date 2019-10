Penes de 10 i 12 anys de presó per a cinc dels sis acusats de la violació d'una menor a Manresa

L'Audiència de Barcelona ha condemnat cinc dels sis acusats per abusos sexuals i no per agressió sexual en el cas de l'antiga fàbrica Vinyes de Manresa.

Els ha imposat penes de 10 i 12 anys de presó. Dos dels acusats, Bryan Andrés Mendoza i Maikel Pascual han estat condemnats a 12 anys de presó per un delicte d'abusos sexuals continuats sobre una menor que en el moment dels fets tenia 14 anys. Per la seva banda, tres dels altres acusats, Daniel David Rodríguez, Yordanis de Jesús i Walter Diego han estat condemnats a 10 anys de presó per un delicte d'abús sexual.

D'altra banda, el tribunal ha absolt a Marco Antoni R. T., que també estava acusat d'un delicte d'abusos sexuals. Hi havia un setè jove acusat per un delicte d'omissió de socors que també ha quedat absolt.

Per als cinc condemnats, el tribunal també els ha prohibit acostar-se i comunicar-se amb la víctima per qualsevol mitjà per un període de anys posteriors al de la pena de presó imposada. També hauran d'indemnitzar la víctima amb un total de 12.000 euros. A més a més, els ara culpables hauran d'asumir part de les costes processals, incloses la de la l'acusació particular.

Els fets van passar la nit del 26 d'octubre del 2016 en una festa de Halloween que es va celebrar a l'antiga fàbrica Vinyas de Manresa. El principal acusat dels fets hauria conduit la noia en un lloc apartat i va abusar d'ella i després hauria animat la resta de condemnats a fer-ho.

La fiscalia, que en un inici demanava que els autors dels fets fossin condemnats per un delicte d'abusos va elevar finalment els fets a agressió sexual, tal i com els havia qualificat l'acusació particular des d'un inici. Tot i això, finalment, el tribunal ha qualificat els fets com abusos sexuals.