Un conductor mor en un xoc amb un vehicle que havia ocupat el carril contrari a la C-16

El conductor d'un turisme va morir ahir a la tarda en un xoc frontal a l'autopista C-16 al seu pas pel terme municipal de Manresa. L'accident va tenir lloc al carril en sentit Barcelona, just després de l'entrada que hi ha entre el polígon de Bufalvent i el Pont de Vilomara, al punt quilomètric 49.

Segons van indicar fonts del Servei Català del Trànsit (SCT), l'accident es va produir quan, per causes que encara s'estan investigant, un dels vehicles va envair el carril contrari en un punt en què només hi ha una cadena que fa de separació. El mateix SCT va assenyalar que, segons les primeres investigacions, el conductor mort és el del vehicle que no va envair el carril contrari.

L'altre conductor va resultar ferit de caràcter greu i va ser traslladat pel Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. A més, els Bombers van haver de fer tasques d'alliberament per rescatar-lo del vehicle accidentat.

Anit, la identitat de la víctima no havia transcendit, en espera que es comuniqués a la família.

Arran de l'accident, es van formar cues importants i els vehicles que circulaven per l'autopista en sentit Barcelona van ser desviats per la C-16C fins passades les 9 del vespre.

Al lloc dels fets hi van actuar tres dotacions dels Mossos d'Esquadra, tres dels Bombers i dues del SEM.