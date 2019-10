Una furgoneta s'incendia al costat de la fàbrica abandonada dels Polvorers

Una furgoneta s'ha incendiat aquest dijous a primera hora del matí al costat de la fàbrica abandonada dels Polvorers, a Manresa. El vehicle estava estacionat a tocar de la carretera C-1411b, la que uneix la Renfe amb la C-55, a l'altura del quilòmetre 25. Fonts dels Bombers han explicat que el foc s'ha declarat a les 5.40 h del matí i que ha calcinat completament la furgoneta. També ha cremat una finestra de l'antic complex fabril.

Segons les mateixes fonts, el vehicle estava carregat de fusta. Una dotació dels Bombers ha treballat durant més de mitja hora per extingir el foc i després per revisar la zona. No s'ha donat el servei per finalitzat fins a les 7.38 h d'aquest matí. L'incendi no ha provocat altres danys materials. El recinte dels Polvorers és propietat de la Fundació Ibn Battuta des del febrer del 2016. L'entitat, que no ha complert amb el seu deure de manteniment i conservació de l'edifici, pretén cedir-lo a l'Ajuntament de Manresa, tal com ja va avançar Regió7.